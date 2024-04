Divisi al primo turno, ma entrambi dalla stessa parte. Nel centrosinistra, in vista delle prossime amministrative a Bari dell’8 e 9 giugno, la decisione è stata presa. A nulla è servito il tentativo di cercare una soluzione che potesse fare sintesi delle diverse esigenze dei partiti, dei movimenti e delle associazioni che compongono la coalizione. Nessuna ricucitura, dunque, tra i due candidati alla carica di sindaco del capoluogo pugliese, Vito Leccese, sostenuto dal PD, e Michele Laforgia, candidato da La Convenzione e sostenuto dal M5S. Lo fanno sapere proprio loro con un comunicato congiunto dove, dopo aver precisato che il dialogo non si è mai interrotto, confermano la volontà di restare entrambi in campo in vista del prossimo appuntamento elettore. Anche se andranno divisi al primo turno, Leccese e Laforgia ribadiscono di essere dalla stessa parte e cioè un’alternativa, scrivono, ad una “destra arrogante, prova di argomenti, retrograda in materia di diritti, giustizia sociale e ambientale. Una destra, aggiungono, a trazione leghista, che con lo scellerato progetto di autonomia differenziata mortifica i territori e le comunità del sud Italia”

Nelle prossime ore Leccese e Laforgia proporranno alle forze politiche che sostengono le loro candidature un patto che preveda l’impegno comune a garantire la trasparenza di tutte le liste, il sostegno reciproco in caso di ballottaggio e, qualora uno dei due fosse eletto sindaco, la disponibilità a costruire una squadra di governo che valorizzi le esperienze e le competenze di entrambi gli schieramenti.”

Adesso, a Bari, tutto sembra essere più chiaro in ogni schieramento politico. il centrodestra ha annunciato sabato scorso il proprio candidato sindaco: il 36enne Fabio Romito, consigliere regionale della Lega. Una figura giovane, ma già con una lunga esperienza amministrativa. Una risposta chiara alla richiesta forte di rinnovamento che la città si merita in questo momento”, spiegano in una nota i coordinatori regionali e cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. La coalizione conservatrice schiera al suo fianco il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, ed il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia. “Uno schieramento unito e coeso – scrivono dal centrodestra – che con la candidatura di Fabio Romito torna in partita dopo 20 anni di opposizione per dare a Bari un governo della città forte, capace, onesto, trasparente e all’insegna del rinnovamento”.