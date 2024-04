«Considerata l’attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi». Rocco Palese, assessore tecnico alla Sanità della Regione Puglia, ha rassegnato oggi pomeriggio le sue dimissioni.

«Ringrazio il presidente Emiliano per la fiducia, gli rinnovo la mia stima», dice Palese: «il mio apporto a questo Governo regionale è sempre stato di carattere esclusivamente tecnico, non certo politico». Palese coglie l’occasione per affermare di aver raggiunto «risultati universalmente riconosciuti: in poco tempo abbiamo pressoché azzerato il deficit sanitario e portato la Regione Puglia nelle condizioni di uscire dal piano di rientro».