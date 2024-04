Torna anche quest’anno il salone di “Vini di Vignaioli” che per la terza volta

consecutiva si terrà a Bari, a conferma del successo delle edizioni 2022, che per la

prima volta portava la ventennale rassegna nel Mezzogiorno d’Italia, e 2023.

I dettagli dell’evento, che si terrà il 12 e 13 maggio al Teatro Kismet, saranno

presentati in una conferenza stampa/degustazione sabato 4 maggio alle ore 11,30

nei locali della Vineria Est, in via G. Toma, 81.

Interverranno l’organizzatore locale dell’evento, Gianmario Tedone, ed il direttore

del Teatro Kismet, Vincenzo Cipriano. Come tradizione, la manifestazione si impegna a promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della Natura e consapevoli sia in vigna che in cantina.