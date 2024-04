Uno dei momenti più attesi dai baresi: iniziano le celebrazioni in vista della festa di San Nicola che animerà il capoluogo pugliese con le sue tradizioni. A dare simbolicamente il via ai festeggiamenti è il consueto sorteggio dei due motopescherecci che traporteranno l’8 e il 9 maggio il Quadro e la Statua del Santo di Myra. La cerimonia si è celebrata in un luogo speciale, ovvero nella stazione Navale della Guardia di Finanza per celebrare il 250° anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle. Dopo l’estrazione, come da tradizione, del bussolotto con la scritta ‘’Basilica di San Nicola’’ sono stati sorteggiati il motopeschereccio Nuova Chiara che trasporterà la statua l’8 maggio e Domenica Madre che porterà l’icona in mare il 9. La Celebrazione Eucaristica è stata officiata dal rettore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Distante, assieme a padre Tommaso Chirizzi, Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza. Un momento attesissimo da fedeli, curiosi e turisti che non vedono l’ora di assistere alle celebrazioni per festeggiare il Santo Patrono della città.