Rombano i motori all’interno del paddock: nel capoluogo pugliese ha preso ufficialmente il via l’ottava edizione della Rievocazione storica del Gran Premio di Bari. Dopo il posizionamento delle prime auto d’epoca all’interno dell’area allestita in piazza Prefettura, la città di Bari si prepara ad ospitare la straordinaria sfilata di auto d’epoca organizzata da Old Cars Club, per un’edizione – inserita nell’ASI Circuito Tricolore. Saranno 50 i bolidi partecipanti, di alto pregio artistico e collezionistico, con equipaggi provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia; in arrivo anche piloti ed auto dall’estero, con due presenze dalla Svizzera, una dall’Olanda e un pilota italo-americano con ben 3 preziosi esemplari di auto d’epoca. In particolare, tra le auto più rappresentative, una Stanguellini Corsa, che con il numero 514 ha partecipato al Gran Premio di Bari nel 1948; una Taraschi Urania 750 Sport appartenuta a Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota del motorismo sportivo italiano.