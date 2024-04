In Italia ogni anno oltre mille persone perdono la vita sul lavoro, e centinaia di migliaia sono vittime di infortuni. In Puglia nel 2023 sono stati 27.580 le denunce all’Inail di infortuni sul lavoro, una media di 75 al giorno; 78 gli infortuni con esito mortale compresi quelli in itinere. Nei primi due mesi di quest’anno, l’Inail ha registrato 4.223 denunce di infortunio (in aumento rispetto a 2023) e 7 infortuni mortali. “DI LAVORO SI VIVE” è allora il titolo del seminario, che si inserisce nell’ambito del progetto “Cultura della sicurezza, salvaguardia della vita”, promosso dalla Fondazione Rita Maierotti, dall’Inail di Puglia, dalla Cgil Puglia insieme alle categorie Flai e Fillea, con la Fondazione Smile Puglia e la Comunità Oasi2 San Francesco Onlus.