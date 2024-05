Ancora un traguardo raggiunto dal giovanissimo Samuel Stripoli, ragazzo prodigio dall’incredibile talento con i numeri, che, dopo aver concluso il triennio nella scuola media Massari-Galilei di Bari, ha iniziato il suo percorso di studi al Liceo Scientifico Scacchi, con potenziamento di matematica. Samuel, già campione italiano di calcolo mentale nella categoria scuole medie, ha ora ottenuto il diploma di merito dei XXII Campionati Italiani di Astronomia, che si sono tenuti a Reggio Calabria dal 16 al 18 aprile 2024, ai quali Samuel ha partecipato per la prima volta.

Ma non finisce qui, perché Samuel, subito dopo i Campionati di Astronomia, è arrivato in finale alle olimpiadi di matematica che si sono svolte a Cesenatico dal 2 al 5 maggio ottenendo la menzione d’onore. Per questo, il giovanissimo talento, ha voluto ringraziare il professor Domenico Ricchiuti per averlo preparato. Tanti traguardi raggiunti che fanno vedere nel piccolo grande Samuel un potenziale enorme che, ne siamo certi, lo porterà a fare grandi cose.