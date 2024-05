«Prendiamo atto della sentenza del Tribunale di Bari che mette un punto fermo su una vicenda che ha generato così profonda indignazione. Fin da subito questo Istituto ha collaborato con le forze dell’ordine e con la magistratura, oltre a procedere internamente con la sospensione e il licenziamento. Ci siamo costituiti parte civile, e ciò ci ha permesso di recuperare le somme indebitamente sottratte all’ente. Eppure tutto questo non basta ancora a risarcire il danno alla fiducia tradita dei pazienti e dei tanti operatori sanitari onesti che qui lavorano».

E’ quanto afferma il direttore generale dell’istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari, Alessandro Delle Donne, dopo la ratifica del patteggiamento alla pena di 5 anni di reclusione per l’ex primario di oncologia medica dello stesso istituto. Lorusso, arrestato nel luglio 2023 con le accuse di peculato e concussione, avrebbe chiesto soldi a pazienti malati di cancro per visite, ricoveri e per velocizzare pratiche burocratiche. Delle Donne evidenzia quindi che «l’Istituto ha richiesto alla Corte dei Conti di disporre, nei confronti di Lorusso, un provvedimento di condanna di quasi 800mila euro per il grave danno arrecato all’immagine dell’istituto, soprattutto a causa delle denigratorie parole che lo stesso Lorusso ha pronunciato contro l’Istituto in cui lavorava».