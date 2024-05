La volontà di creare bellezza e di rendere il centro storico di Bitonto un borgo fiorito ha contagiato proprio tutti. Duecento persone si sono incontrate, infatti, per passeggiare tra le strade dei fiori della città. Sono ben quindici le vie che hanno aderito al concorso lanciato dall’associazione “Le strade dei fiori”, guidata dal presidente Michele Castellano, e patrocinato dal Comune di Bitonto. Dalla centralissima piazzetta Fratelli Bandiera, traversa di corso Vittorio Emanuele II, fino ad arrivare a corte Santa Lucia, passando per corte della Lucertola, via Sant’Andrea, per scoprire anche le new entry via del Sasso, via S. Antuono e corte Auricadecta: balconi e viuzze hanno orgogliosamente esposto il numero che riporta la loro partecipazione al concorso “La mia strada in fiore”. Tantissimi, cittadine e cittadini, dai più grandi ai più piccini, si sono adoperati, a proprie spese, con la creazione di vasi alternativi, piccoli manufatti – tra bici, trenini, cuori giganti, ruote e finestrelle colorate – utilizzando materiale povero o di riciclo, trasformando le strade in opere d’arte floreali.