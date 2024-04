Sviluppare terapie specifiche per contrastare le leucemie mieloidi acute: è l’obiettivo dello studio condotto dal dottor Giacomo Volpe, ricercatore del laboratorio di diagnostica e caratterizzazione cellulare afferente alla struttura complessa di Ematologia dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” diretta da Attilio Guarini, che ha ottenuto un milione di euro dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro denominata “Southern Italy Scholars”.

Tale finanziamento è assegnato appunto a ricercatori che guidano un gruppo di studio indipendente in un ente dell’Italia meridionale o insulare, promuovendo una rete di collaborazioni con gruppi di ricerca nel resto d’Italia o all’estero.

Un risultato prestigioso in quanto la ricerca del dottor Volpe rientra fra i tre studi finanziati da Airc per il CentroSud Italia e che dunque conferma il ruolo dell’istituto barese tra i centri di eccellenza nell’ambito della ricerca oncologica traslazionale, come ha rimarcato il direttore generale Alessandro Delle Donne.