Il centrodestra pugliese, all’opposizione in consiglio regionale, presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. È quanto annunciato, nel corso di una conferenza stampa, dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e La Puglia domani.

La decisione è stata presa dopo il rinvio del Consiglio regionale, inizialmente previsto il 23 aprile, al 7 maggio. “il centrosinistra non ha più la maggioranza”, è questa l’accusa che arriva dall’opposizione. La coalizione che governa la Regione potrebbe, infatti, avere numeri risicati in Aula dopo che il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha annunciato l’uscita dalla maggioranza in seguito alle inchieste che hanno coinvolto esponenti vicini ad Emiliano, le dimissioni di Anita Maurodinoia, l’autosospensione di Michele Mazzarano e le dimissioni del capogruppo di Con, Giuseppe Tupputi.

Il servizio su News24.City.