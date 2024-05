Si avvicina sempre di più il tradizionale appuntamento del Corteo Storico di San Nicola, che, il 7 maggio sera, porterà tra le strade di Bari tantissimi fedeli e curiosi e che porterà in scena la rievocazione storica della traslazione delle ossa del Santo di Myra con i costumi, la musica e le tradizioni dell’epoca. Proprio per andare incontro a chi quel giorno non potrà gustarsi lo spettacolo, “I figuranti di San Nicola” hanno presentato, all’interno de La Madonnina Life & Care del capoluogo pugliese, il culto e la festa del Santo dei bambini, che unisce due culture, quella occidentale e quella orientale, con una rappresentanza del Corteo Storico.

Il culto e la festa di San Nicola sono molto sentite anche a Squinzano, in provincia di Lecce.