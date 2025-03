BdM Banca e Confcommercio Bari-BAT hanno sottoscritto, nella sede della banca in corso Cavour, un accordo commerciale dedicato alle imprese associate per rispondere alle esigenze delle aziende del territorio e favorire la competitività del tessuto produttivo.

La firma di oggi, alla quale erano presenti il Presidente e l’AD di BdM Banca, Pasquale Casillo e Cristiano Carrus, e il Presidente e il Direttore di Confcommercio Bari-BAT, Vito D’Ingeo e Mauro Portoso, prevede una ampia serie di soluzioni finanziarie con scontistiche dedicate.

In particolare, l’offerta di BdM Banca valorizza la relazione con gli associati, sia nel breve termine, attraverso il totale azzeramento dei costi sui servizi di base (es. costi di tenuta conto corrente, bonifici, home banking, incasso effetti) che nel medio e lungo termine, garantendo con continuità condizioni particolarmente vantaggiose rispetto al mercato (es. linee di fido di conto, servizi di pagamento e POS).

“L’obiettivo che condividiamo con Confcommercio è sostenere la crescita, l’innovazione tecnologica e digitale e lo sviluppo delle imprese del territorio”, ha commentato il Presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo. “Grazie a questa partnership e alla nostra essenza di banca di prossimità, siamo in grado di proporre alle realtà imprenditoriali locali una serie di soluzioni per supportare gli investimenti e migliorare il proprio business”.

“Siamo determinati a rafforzare la nostra presenza sul territorio e la partnership con Confcommercio Bari-BAT rappresenta l’apertura di nuovi e importanti canali di dialogo”, ha dichiarato Cristiano Carrus, AD di BdM Banca. “Vogliamo affiancare le aziende partendo dall’ascolto attivo delle esigenze per offrire soluzioni funzionali al loro sviluppo. Una banca di territorio e di prossimità come la nostra non può prescindere dall’individuare i bisogni e garantire condizioni di crescita per le imprese locali, grandi, medie o piccole che siano. È il nostro contributo fattivo allo sviluppo della Puglia e di tutto il Mezzogiorno”.

Il presidente di Confcommercio Bari-BAT, Vito D’Ingeo: “Questo accordo con BdM Banca rappresenta un passo fondamentale e concreto a sostegno delle imprese della provincia di Bari e BAT, un territorio vivace e ricco di eccellenze imprenditoriali. Confcommercio Bari-BAT è da sempre al fianco delle imprese, offrendo servizi, consulenza e soluzioni per affrontare le sfide del mercato. Grazie alla presenza capillare di BdM Banca nel nostro territorio, possiamo garantire agli imprenditori strumenti finanziari mirati, accesso agevolato al credito e supporto per investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Insieme, lavoriamo per costruire nuove opportunità e rendere il nostro tessuto imprenditoriale ancora più forte e innovativo“.