Mattinata movimentata sulle strade del capoluogo, teatro di due spaventosi incidenti che avrebbero potuto causare conseguenze funeste. Davvero singolare quanto accaduto intorno alle 10.45 all’altezza del passaggio a livello di Via Santa Caterina, all’intersezione con Via Massimi Losacco, alla periferia est di Bari. Malgrado la chiusura della sbarra, un’automobile guidata da un uomo ha proseguito imperterrita la propria marcia sfondandola e attraversando successivamente i binari. La barriera, completamente divelta, è quindi caduta colpendo un’altra vettura in quel momento ferma, guidata da una donna, che per fortuna non ha riportato ferite.

L’automobilista che ha provocato l’incidente si è dileguato senza verificare i danni né tantomeno prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale unitamente al personale delle Ferrovie Appulo Lucane per provare a ricostruire la dinamica dei fatti. Sono stati inoltre ascoltati alcuni testimoni e a breve si procederà nell’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianze della zona per risalire all’autore. L’infrastruttura ha subito diversi danni e la circolazione stradale è rimasta bloccata per alcune ore.

Il rocambolesco sinistro avvenuto in via Santa Caterina era stato preceduto nella prima mattinata da un altro pauroso incidente avvenuto ad appena 8 chilometri di distanza, nel quartiere San Paolo, dove due ragazze di 14 anni sono state investite da una vettura. Secondo alcune testimonianze le giovani stavano attraversando Viale Lazio quando un’auto in transito le ha travolte. Sul luogo il tempestivo arrivo della Polizia Locale ed un’ambulanza del 118 per prestare soccorso alle 14enni che, trasportate successivamente al Policlinico per accertamenti, non avrebbero riportato gravi ferite.