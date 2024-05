Sono in lieve miglioramento le condizioni del bambino di 4 mesi, ricoverato all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, dopo aver bevuto per errore del vino diluito con latte in polvere nel biberon. Il piccolo si trova nel reparto di Rianimazione del nosocomio barese, dove è arrivato lo scorso 29 aprile con una significativa acidosi metabolica, conseguenza del coma etilico provocato dall’assunzione della bevanda alcolica.

Il fatto è avvenuto a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove il bimbo vive assieme alla sua famiglia. Secondo quanto emerso dai successivi accertamenti, a commettere la grave disattenzione sarebbe stata la nonna del bambino che, a quanto pare, avrebbe confuso la bottiglia dell’acqua con quella del vino bianco, entrambe di colore scuro.

Una volta accortasi del terribile errore, dopo i primi segni di malessere del piccolo, la madre ha subito portato il figlio al Pronto Soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove ha ricevuto le prime cure, per poi essere trasferito presso la struttura pediatrica barese, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il bimbo è stato sottoposto ad idratazione per accelerare il processo di eliminazione dell’alcol dal corpo. Il paziente sta rispondendo alle terapie dei medici: è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un reparto diverso dalla Rianimazione.

Della vicenda è stata informata la Procura di Brindisi ma al momento non è stato aperto alcun fascicolo d’inchiesta, mentre sono ancora in corso approfondimenti da parte dei Carabinieri.