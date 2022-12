La Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo dopo la nuova strage sulle strade di Puglia nella serata di domenica nello scontro tra una auto ed un bus turistico sulla SS96 all’altezza di Modugno. Tre i giovanissimi ragazzi morti nell’impatto e due i feriti al momento ricoverato al Policlinico di Bari. Nelle prossime ore i carabinieri depositeranno gli atti al pm titolare dell’inchiesta, Manfredi Dini Ciacci, dei primi risultati degli accertamenti eseguiti, compreso l’esame dell’alcoltest sui conducenti dei due veicoli. Acquisite anche le riprese del sistema di sorveglianza del vicino distributore di carburanti per individuare possibili elementi utili ad accertare le cause dello scontro.

Alla guida dell’auto, una Mini Cooper, c’era un 29enne rimasto ferito ma in modo non grave. Alla guida del bus, invece, un 65enne illeso ma in stato di choc. L’auto con a bordo cinque persone viaggiava in direzione Altamura quando si è scontrata con il bus turistico che usciva invece dalla stazione di carburanti. L’impatto è stato terribile. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, la loro auto, dopo aver preso il bus, ha colpito prima lo spartitraffico centrale, poi è finita contro il muro destro che delimita la carreggiata. Per il 21enne Michele Traetta non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sara Grimaldi, di 19 anni, ed Elisa Buonsante, di 25, sono state soccorse e portate al Policlinico di Bari dove, dopo poche ore, sono morte. Le tre vittime erano sedute sul sedile posteriore dell’auto. E’ invece ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico l’altro ragazzo che si trovava accanto al conducente: ha riportato un trauma complesso al volto con fratture multiple. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tre le comunità in lutto: Mola di Bari, Toritto e Palo del Colle che piangono le giovani vittime uscite domenica sera per una serata all’insegna della spensieratezza. «Quanto accaduto colpisce tutta la Comunità – dichiara il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna – sono profondamente addolorato e sotto shock. Ci stringiamo forte alla famiglia, agli amici ed ai conoscenti» di Elisa Buonsante. Dolore condiviso anche dagli altri due sindaci. A Toritto, nel giorno dei funerali di Michele Traetta, che potrebbero tenersi mercoledì, come annuncia il sindaco Pasquale Regina, «sarà proclamato lutto cittadino». Cordoglio anche a Palo del Colle, comune di residenza della vittima più giovane dello scontro, la 19enne Sara Grimaldi. “Sono profondamente addolorato per questa grave tragedia – dichiara il sindaco Tommaso Amendolara -. Il dolore coinvolge tutta la nostra comunità».