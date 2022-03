Bambini, adulti, famiglie, sportivi e studenti, ma soprattutto cittadini che, dopo oltre trent’anni, potranno godere di uno spazio pubblico attrezzano per il tempo libero nel cuore della città. Da caserma militare a area verde e polo culturale, è stato inaugurato a Bari il parco urbano della ex Caserma Rossani, lasciato dal 1991 al degrado. Non c’è stato il consueto taglio del nastro, a causa dell’assenza del sindaco Antonio Decaro che ha fatto sapere di aver effettuato un tampone poco prima dell’evento e di essere risultato positivo al Covid. Presenti invece gli assessori comunali e il presidente della regione Michele Emiliano.

Non solo un parco di 3 ettari su complessivi 7, attrezzato per il gioco e il tempo libero, ma anche il nuovo Polo bibliotecario regionale ormai pronto. Proprio qui entro la fine dell’anno la gara per la realizzazione dei lavori della nuova sede dell’Accademia delle Belle arti in alcuni edifici della ex caserma Rossani. I lavori di riqualificazione dell’area, che si estende su una superficie di circa 30mila mq, sono stati realizzati con il contributo dell’Unione europea nell’ambito del “Programma Operativo Città Metropolitane 2014-20”. Un momento importante per la città di Bari, che ora non deve far altro che averne cura.