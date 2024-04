Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale che collega Gioia del Colle a Putignano. Poco dopo le ore 8 un 48enne di Santeramo ha perso la vita dopo lo schianto tra la sua Fiat Punto ed un fuoristrada. L’uomo stava andando a lavorare in una cava a Castellana Grotte. L’altro conducente del fuoristrada e rimasto contuso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Gioia del Colle che dovranno accertare le cause dell’ennesimo sinistro mortale. Per estrarre l’uomo deceduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alle ambulanze del 118.