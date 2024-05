L’incidente è avvenuto ieri, ma la notizia si è diffusa solo poche ore fa, proprio nel cuore della giornata che celebra i lavoratori. Il 59enne Corrado Buttiglione, di Gioia del Colle, è morto dopo essere stato schiacciato dal materiale che trasportava alla guida di un muletto: la vittima lavorava per la Imes, azienda metalmeccanica specializzata in prefabbricati in acciaio che si trova sulla Provinciale 29, non molto distante dal centro cittadino. Nonostante l’allarme sia scattato subito, con il tempestivo intervento del 118, i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo è intervenuto anche personale dello Spesal unitamente ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sulla tragedia che ha profondamente scosso l’intera cittadinanza gioiese è intervenuto il sindaco, Giovanni Mastrangelo. «Con profondo sgomento – si legge in un messaggio lasciato sui social – ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro. A nome dell’intera comunità di Gioia del Colle – prosegue – esprimo tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore».