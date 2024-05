Valorizzare lo sport come grande strumento di inclusione e di coesione sociale per fare la differenza nel migliorare la qualità della vita di persone con diverse abilità e delle loro famiglie. Per questo i Rotary Club della città di Bari, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta e il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Bari, con il contributo di Banca Aletti, hanno deciso di dar vita a “CUSAbility, Sport senza limiti”, un progetto che si è rivolto a 20 giovani allievi con diverse abilità sensoriali, motorie e intellettivo-relazionali. Si è svolto nell’Aula del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari un incontro consuntivo tra gli organizzatori del progetto filantropico, lanciato nel 2023, “CUSAbility, Sport senza Limiti”, gli atleti con diverse abilità di ritorno dalla prima gara regionale di nuoto svoltasi domenica scorsa a Canosa di Puglia e le relative famiglie.