Vino bianco al posto dell’acqua per diluire il latte in polvere nel biberon. È a causa di questo gravissimo errore che un bambino di soli 4 mesi è finito in ospedale a Bari in gravi condizioni, con i sintomi di un coma etilico.

Protagonisti di questa vicenda, i componenti di una famiglia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. I fatti risalgono allo scorso lunedì 29 aprile.

Probabilmente a causa di una disattenzione – ma su questo sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri – la nonna del piccolo avrebbe erroneamente versato nel biberon del vino bianco, contenuto in una bottiglia scura, credendo che fosse acqua, per diluire del latte in polvere.

Parte della bevanda alcolica sarebbe stata così ingerita dal bimbo, che poi si sarebbe rifiutato di continuare a bere. Una volta compreso l’errore, la madre ha subito condotto il figlio al Pronto Soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove il paziente è stato trasferito nel reparto di Pediatria e sottoposto alle prime cure urgenti, tra le quali una lavanda gastrica e l’intubazione. In seguito i medici hanno disposto il suo trasferimento presso l’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, dove il bambino è tuttora ricoverato in Rianimazione.

Le sue condizioni sono in leggero miglioramento e attualmente giudicate stabili ma, anche a causa della sua tenera età, il piccolo non è stato ancora dichiarato completamente fuori pericolo. La prognosi resta riservata, in attesa che i medici del nosocomio barese valutino l’eventuale estubazione del bambino.

Dell’episodio è stata informata la Procura di Brindisi che, in base a quanto si apprende, sta muovendo i primi passi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è stato aperto nessun fascicolo ma sono in corso approfondimenti da parte dei Carabinieri.