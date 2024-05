È tutto pronto per la terza edizione di “Citte citte a fa la iose”, l’evento musicale e di beneficenza ideato da Tony Quadrello, in programma il prossimo 19 maggio all’Anchecinema di Bari. Una maratona di spettacolo e solidarietà, che prende il nome dall’omonimo progetto di Quadraccio & Baribanda, una raccolta di canzoni e anche di videoclip, che valorizza il dialetto e il folclore della città di Bari, il primo come forma importante di tradizione e identificazione di una popolazione, il secondo come valore aggiunto di una terra ricca di storia e tradizioni. Importante la finalità dell’iniziativa che quest’anno sarà incentrata sul sostenere l’associazione Famiglie SMA Aps Ets Bari, presieduta da Anita Pallara e che dal 2001 raduna affetti e genitori di affetti da Atrofia Muscolare Spinale, familiari e simpatizzanti.