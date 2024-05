Si è tenuta a Bari, nella splendida cornice di Palazzo Fizzarotti, la serata di gala a scopo benefico organizzata da “Amitié Sans Frontières”, l’associazione internazionale, nata nel Principato di Monaco, a scopo umanitario i cui principi di base sono “Giustizia, Tolleranza, Amicizia”. Il ricavato sarà devoluto in parte in favore di un obiettivo umanitario internazionale, e cioè portare soccorso ai bambini del Sudan, in parte in favore di un obiettivo locale.

Il Club di Bari ha scelto quest’anno la Fondazione H.E.A.R.T., il cui scopo è promuovere, valorizzare e tutelare Palazzo Fizzarotti, quale patrimonio artistico e culturale, attraverso un innovativo centro museale teso a rivitalizzare il paesaggio socio – culturale locale.

Il servizio completo su News24.City.