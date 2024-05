I militari della Stazione di Bari Carrassi, impegnati in un servizio di vigilanza fissa, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato, B.D. (42enne) e L.M. (39enne), pugliesi con precedenti di polizia, poiché sorpresi subito dopo aver commesso una rapina ai danni di una 69enne che stava rincasando.

I Carabinieri, infatti, venivano allertati dalle urla di un cittadino che indicava un uomo in fuga in via Calefati, con una borsa in mano, quale autore di rapina. I militari lo hanno bloccato recuperando la refurtiva e poi, sempre su indicazione del testimone, hanno rintracciato nelle vicinanze, nascosto dietro un’auto, il complice e “palo”.

A quel punto, dopo aver richiesto l’ausilio di altre pattuglie, i Carabinieri hanno identificato la vittima, dolorante e ancora sotto shock, che raccontava di essere stata strattonata per cedere la borsa, ma che, opponendo viva resistenza, era stata spinta a terra da uno dei rapinatori fino a costringerla a mollare la presa. La donna è stata immediatamente soccorsa.

I racconti particolareggiati della persona offesa e del testimone hanno quindi consentito di acquisire un solido quadro probatorio e procedere all’arresto dei due malviventi, sottoposti agli arresti domiciliari.