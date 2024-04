Nel 2023 si registrano 9 attentati, 6 omicidi e 30 tentati omicidi. Diminuiscono del 24% le denunce di estorsione. È quanto emerge dal report della questura di Bari, diffuso in occasione del 172esimo anniversario. In diminuzione il dato complessivo dei furti (-8%), con una netta riduzione dei furti in abitazione, furti in esercizi commerciali, furti di autovetture e furti su auto in sosta. Unico dato in controtendenza, quello dei furti di motocicli che registra un aumento del +12%.Diminuiscono le rapine (-17%), ma si registra un aumento delle rapine commesse sulla pubblica via (+8%). In calo anche il dato relativo ai danneggiamenti (-5%) e ai danneggiamenti seguiti da incendio (-15%). Lieve aumento (+2%) delle truffe e frodi informatiche, segno di una maggiore consapevolezza degli utenti sui pericoli del web.