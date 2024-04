Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è arrivato a Bari per l’incontro “Valore Italia” organizzato dalla Lega. Lavoro, trasporti, sviluppo e scuola. Tanti i temi trattati nel corso dell’evento, ma al centro non può non esserci il triste momento che la città di Bari sta affrontando tra inchieste, arresti e la possibilità concreta di scioglimento del Consiglio Comunale che porterebbe, qualora il commissariamento arrivasse prima del 9 giungo, allo slittamento delle prossime elezioni amministrative. A sinistra la situazione si è complicata con il campo largo che è saltato, mentre al momento il centrodestra non ha ancora individuato il proprio candidato sindaco, annuncio che, parola di Salvini, arriverà in pochi giorni.

All’incontro presenti, tra gli altri, anche il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Caldetori, e il presidente della Commissione Cultura, Roberto Marti.

Il servizio di News24.City.