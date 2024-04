Il campo largo rischia di rompersi o forse già si è sgretolato. Azzerare le candidature a sindaco di Bari di Michele Laforgia e Vito Leccese e individuare insieme un terzo nome era la proposta portata avanti, ma che ha avuto esito negativo, dichiarata dalla segretaria Dem Elly Schlein, arrivata in piazza Umberto a Bari a sostegno di Leccese, in risposta al leader del M5S Giuseppe Conte, che nelle ore immediatamente precedenti aveva fatto sapere che, non c’erano più i presupposti per svolgere le primarie in programma il 7 aprile a causa degli ennesimi arresti per voto di scambio.