‘’Teniamo alta l’attenzione in tutta la città. Abbiamo intensificato l’azione preventiva delle forze dell’ordine in tutte le zone di Bari’’. Sono queste le parole del Prefetto di Bari Francesco Russo, a termine dell’incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura a seguito dell’omicidio di Lello Capriati, il nipote del capoclan ucciso lunedì sera a Torre a Mare.

Nel corso della riunione è stata confermata la massima attenzione da parte delle Forze di Polizia, fortemente impegnate sul fronte investigativo e il Prefetto, Dott. Francesco Russo, d’intesa con i Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, ha disposto la massima intensificazione dell’azione di prevenzione generale su tutto il territorio della Città Metropolitana, con servizi straordinari da parte dei Reparti Speciali delle Forze di Polizia.

Alla riunione hanno partecipato il comandante provinciale della Guardia di Finanza Pasquale Russo, Francesco De Marchis, comandante del Comando carabinieri provinciale di Bari e il sindaco Antonio Decaro.