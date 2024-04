Risorse importanti per la sanità della Puglia: sono i professionisti del futuro in camice bianco, con anni di studio alle spalle. Il presidente, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alla Salute, Rocco Palese, hanno incontrato, insieme al Rettore, Stefano Bronzini, i 300 nuovi medici in formazione iscritti al primo anno delle Scuole di specializzazione di area medica. L’obiettivo è quello di riuscire e trattenerli in Puglia. Parola d’ordine, dunque, attrattività.