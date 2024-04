Leader politici del centrosinistra a Bari nei prossimi giorni per sostenere i propri candidati in vista delle primarie in programma domenica 7 aprile, giorno in cui si conoscerà il nome del candidato sindaco di Bari di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di giugno. Per Vito Leccese, sostenuto dal Partito Democratico, venerdì 5 aprile verrà a Bari la segretaria dem Elly Schlein. Con lei ci saranno il sindaco Antonio Decaro ed il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il giorno prima, giovedì 4, nel capoluogo pugliese arriva Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, per sostenere la candidatura di Michele Laforgia. Sarà presente anche il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola. Appuntamento alle ore 19 in piazza Prefettura. Il 7 aprile si voterà dalle 8 alle 22 in diverse aree di Bari: Hotel Majesty (a Japigia), Hotel Oriente (quartiere Madonnella), Hotel B21 (a San Girolamo), Hotel La Baia (Palese) e al Palacarbonara (zona Santa Rita).

E mentre il centrosinistra si prepara alle primarie per la scelta del proprio candidato sindaco, calma piatta sul fronte centrodestra dove manca ancora il nome del proprio candidato alla carica di primo cittadino di Bari. I nomi sul tavolo sono sempre gli stessi: Melchiorre, Romito e Sisto.

Sullo sfondo delle amministrative baresi resta il nodo legato al lavoro della Commissione d’accesso al comune di Bari per fare luce su eventuali infiltrazioni mafiose nell’attività amministrativa. I tempi sono incerti. La Commissione entro tre mesi dovrà fornire una relazione al Viminale. L’eventuale scioglimento per mafia potrebbe arrivare anche dopo la data delle elezioni dell’8 e 9 giugno.