Volevano essere ascoltati e portare al tavolo delle istituzioni le proprie istanze, tra cui la difesa del made in Italy, sul tema Xylella l’azzeramento della burocrazia e un commissario per velocizzare gli impianti e gli espianti, la defiscalizzazione contributiva e previdenziale e il rafforzamento dei controlli sui prodotti in arrivo nei porti. Una delegazione di agricoltori, braccianti e imprenditori, che da giorni stanno protestando contro le politiche comunitarie ed europee in tutto il Paese e che sono arrivati da Brindisi a Bari con 70 trattori, creando disagi e rallentamenti sulla Statale 16, sono stati ascoltati, all’interno della sede del Consiglio Regionale pugliese, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che si è impegnato a fissare un nuovo incontro nei prossimi giorni per confrontarsi sulle istanze sollevate dagli agricoltori, dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, da tutti i capigruppo, dalla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e da alcuni consiglieri regionali salentini.