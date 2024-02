Nuova tragedia della strada sulla statale 96, alle porte di Altamura, dove all’alba di domenica una giovane vita è stata spezzata. Si tratta della 21enne Maria Martimucci, altamurana, deceduta nel sinistro che visto l’auto sulla quale viaggiava ribaltarsi dopo aver perso il controllo. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare. A bordo del mezzo c’erano altri due giovani rimasti feriti e trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Il gruppo di giovani pare stesse rientrando ad Altamura dopo la serata trascorsa a Bari. Secondo quanto appreso non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo e non si esclude che tra le cause un possibile colpo di sonno di chi era alla guida. Per la giovane Maria non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.