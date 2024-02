Un pezzo di storia del commercio barese che se ne va. CIMA, lo storico negozio di abbigliamento intimo di indiscutibile qualità in via Sparano a Bari, annuncia la sua chiusura. Liquidazione totale per chiusura attività, sconti sino al 70% si legge su un grande manifesta esposto in vetrina. Aperto nel 1928 e oggi gestito dai fratelli Carlo e Tea Carli, figli del fondatore che 96 anni fa aprì la “società anonima” per il commercio di tessuti. Quasi un secolo di ricordi, abitudini e tradizioni di residenti e non che oggi, in coda all’ingresso per poter acquistare gli ultimi pezzi rimasti, hanno nostalgia. L’ennesima chiusura in una città, in una via storica dello shopping che, inevitabilmente, sta cambiando attraversando una crisi del commercio di prossimità, fondamentale per la tenuta sociale ed economica della città.