Musica, immagini e storia per non dimenticare. È stato presentato il concerto evento “Conservare la memoria”, in programma il prossimo 27 gennaio nell’auditorium del Conservatorio Niccolò Piccinni. Il concerto, dedicato al Giorno della Memoria, vedrà la partecipazione di studenti e docenti del Conservatorio di Bari e di artisti esperti del repertorio musicale concentrazionario, la produzione musicale composta nei campi di prigionia o di sterminio, in condizioni estreme di privazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Oltre all’esecuzione di tre partiture in prima assoluta mondiale, alcune composizioni saranno eseguite con il violino “Hillenbrand” di Auschwitz e, in anteprima assoluta, con il violino, appena restaurato, del musicista prigioniero di guerra Cesare Savino, che suonerà per la prima volta a Bari. Nel corso dell’evento saranno proiettate anche alcune pellicole e audio originali provenienti dai campi di concentramento.