La popolazione pugliese è composta da poco meno di 4milioni di persone e il 51,3% è composto da donne. In virtù di questi dati è possibile asserire che in Puglia ci sono circa 1 milione di donne che in qualche fase della loro vita soffrono di incontinenza urinaria e disturbi al pavimento pelvico. 17mila pugliesi convivono col tumore alla prostata e oltre 4mila sono le persone stomizzate. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Federazione Italiana Incontinenti e disfunzioni del Pavimento Pelvico ha deciso di aiutare gratuitamente le persone in difficoltà, aprendo al territorio, in via Orazio Flacco 24, un Ambulatorio Multidisciplinare per l’incontinenza e la stomia. Sono tanti cittadini, spiega la Federazione, che dopo estenuanti visite e interventi chirurgici, anche fuori regione, di fatto vengono privati dei necessari punti di riferimento e di supporto. L’aiuto è arrivato da due aziende di settore che hanno donato apparecchiature utili alla riabilitazione, in particolare la ME.DI.COM s.r.l. di Bari ha donato un ecografo e la Medical Calò di Santeramo in Puglia lettino per visite uro-ginecologiche, una sterilizzatrice e materiale di utilità.

Tra i tanti presenti, anche il sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato.