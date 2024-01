Maschere, colori e tanto divertimento. Si avvicina il Carnevale e tutta la comunità di Sammichele di Bari è pronta ad accogliere i numerosissimi frequentatori dei tradizionali “Festini”, organizzati in locali, appositamente adibiti, del paese a partire da oggi 17 gennaio fino al 13 febbraio (martedì grasso) nelle giornate di giovedì, sabato e domenica a partire dalle ore 21.00 fino a notte fonda. Protagonista di questo Carnevale Storico della provincia di Bari sarà la maschera dell’uomo corto”, “l’omene curte”, che seguirà, con molta attenzione, quanto accadrà durante le serate nei vari “festini”. Com’è ormai consuetudine, sarà molto ricca l’offerta degli ospiti che visiteranno e animeranno gli appuntamenti previsti: il 27 gennaio Pierpaolo Pretelli, il 28 gennaio Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, il 3 febbraio Tony Esposito, il 4 febbraio Lucilla, per la gioia dei bambini e il 10 febbraio Roberto Farnesi. Oltre agli ospiti e all’attività dei festini, si rinnoverà l’appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi. L’11 febbraio, gruppi e carri mascherati, grazie alla Parrocchia S. Maria del Carmine, sfileranno per le vie di Sammichele di Bari.Gli eventi del Carnevale Sammichelino, così come quelli organizzati dagli altri Carnevali Pugliesi Storici, hanno ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, che anche quest’anno ha previsto una somma importante in bilancio per le manifestazioni dei Carnevali Storici.