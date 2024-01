Una palestra attesa da oltre 20 anni: è stato inaugurato l’impianto sportivo della scuola Cirielli nel quartiere San Paolo di Bari. La palestra, intitolata allo scrittore Alessandro Leogrande per volere della comunità scolastica, dispone di un campo polifunzionale regolamentare da basket e volley ed è stato realizzato nel rispetto dell’attuale normativa antisismica. La struttura, climatizzata, dotata di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria e di un impianto di illuminazione a led, è stata pensata non solo per accogliere le attività motorie e ludico-sportive degli alunni della scuola primaria e secondaria ma anche quelle sportive e amatoriali – dal basket alla pallavolo, alla scherma, alla lotta – fuori dall’orario scolastico: per questo è stato realizzato un doppio ingresso, uno dall’interno della scuola e l’altro, indipendente, da via Perugia.

L’intervento è stato eseguito su una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadri, su cui sorgono ora il blocco palestra, di circa 600 metri quadri, e quello riservato ai servizi, di 200 metri quadri. La restante parte dell’area è stata dotata di spazi verdi e di un sistema di rampe per l’accessibilità. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 770mila euro, 500mila dei quali finanziati con i fondi del Credito sportivo e la restante parte con risorse del civico bilancio.