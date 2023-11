Pnrr, sciopero dei medici, il rilancio della sanità italiana e le nuove opportunità per la professione e per la farmacia. Sono stati questi i temi affrontati durante la cerimonia di consegna del premio ‘Caduceo d’Oro 2023’, il leggendario bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, evento organizzato dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. A essere premiati il ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto, insieme al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato e al direttore del dipartimento salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, per “aver concorso in modo decisivo a migliorare i livelli di governance della nostra sanità”, ha spiegato il, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani, Luigi D’Ambrosio Lettieri. Il ministro Fitto che il sottosegretario Gemmato hanno fatto il punto su investimenti in materia sanitaria e sciopero dei medici. La cerimonia si è conclusa con la consegna del Caduceo d’oro 2023 e delle benemerenze d’anzianità, alle quali è seguito il giuramento dei nuovi iscritti.

Sono stati insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti: Ugo Capochiani (Bari), Ljana Egidi (Molfetta), Aurora Palazzo (Cassano delle Murge).

Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione all’Ordine, è stato invece consegnato a: Clelia Carella (Bari), Irene Curci (Modugno), Rosa Ditroilo (Locorotondo), Alberico Guerriero (Margherita di Savoia), Giuseppe Leone (Corato), Antonio Losito (Monopoli), Giancarlo Santamaria (San Ferdinando di Puglia), Edmondo Scarola (Bari), Oronzo Vacca (Bitonto).

Infine, hanno ricevuto la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti: Francesco Ambrosi (Bari), Antonia Balenzano (Bari), Eleonora Bari (Bari), Francesca Romana Cipriani (Molfetta), Filomena Contangelo (Gioia Del Colle), Nicola De Biase (Molfetta), Daniele De Pinto (Modugno), Giovanni De Tommasi (Noci), Maria Luisa Del Monte (Triggiano), Maria Dell’Aera (Turi), Francesco Di Molfetta (Andria), Giovanna Giuda (Minervino di Lecce), Piera Marta Laera (Putignano), Diva Milano (Bari), Pasquale Misciagna (Noicattaro), Agnese Pezzella (Bari), Concetta Piliero (Fasano), Antonio Procacci (Canosa di Puglia), Angelo Luigi Ragone (Bari), Quintina Rosucci (Bari), Andrea Tota (Ruvo di Puglia), Bianca Maria Vacca (Bitonto), Sergio Maria Ventura (Bisceglie), Domenica Viola (Molfetta), Amalia Vitola (Acquaviva delle Fonti).