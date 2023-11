Sostenere gli investimenti per lo sviluppo del territorio, in particolare in ottica di sostenibilità. Con questo obiettivo Regione Puglia, Anci Puglia e Cassa Depositi e Prestiti hanno presentato gli strumenti finanziari a supporto della Pubblica amministrazione. Tre gli strumenti presentati a sostegno di Comuni ed Enti Locali: il Prestito investimenti PNRR-PNC, destinato agli enti locali e a quelli pubblici non territoriali beneficiari di contributi PNRR-PNC, che diventerà operativo nei prossimi giorni; il Fondo Rotativo Progettualità destinato agli enti locali, agli enti pubblici non territoriali, alle Regioni e alle Province autonome con un plafond da 100 milioni di euro; il Prestito Green con il quale, in collaborazione con la BEI, si metterà a disposizione un plafond fino a 200 milioni di euro per finanziare progetti tra i 40 mila e i 25 milioni di euro in quattro macroambiti che guardano alla sostenibilità sul territorio (trasporto pubblico urbano ed extraurbano, efficientamento energetico degli edifici pubblici, risorse idriche ed economia verde, ciclo dei rifiuti urbani e materiali riciclabili). Infine è stato presentato da Poste Italiane anche un prodotto in partnership tra CDP e Poste Italiane: le anticipazioni di tesoreria. Questo strumento inizialmente destinato solo ai Comuni fino a 5 mila abitanti, è stato poi esteso ai Comuni fino a 15 mila abitanti.