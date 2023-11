Accerchiato e aggredito sino a cadere a terra, colpito con calci alla testa e infine quella frase pronunciata: “Ti uccido”. Notte di violenza nella serata del 31 ottobre in piazza del Ferrarese, a Bari, dove un turista è stato pestato con violenza da un gruppo di ragazzi. Almeno quattro gli aggressori, di cui la maggior parte minorenni. Insieme a loro un giovane barese, colui che ha pronunciato la frase “Ti uccido” mentre colpiva la sua vittima inerme al suolo con la braccia attorno alla testa nel tentativo di difendersi. La scena è stata ripresa da un telefono cellulare e le immagini sono diventate subito virali in rete. Istanti che riprendono il divertimento dei giovanissimi lì presenti che hanno preso parte al pestaggio senza un apparente motivo, ridendo come fosse un gioco. L’aggressione è stata fermata dall’intervento di alcuni cittadini che erano presenti in quel momento. Non è chiaro cosa possa aver fatto scattare la violenza. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine che hanno acquisito il video. In corso l’identificazione dei responsabili.