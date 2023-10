È tutto pronto per l’avvio della campagna vaccinale in Puglia, su base volontaria, sia contro l’influenza stagionale che contro il Coronavirus. Lo rende noto il Dipartimento della Salute della Regione, fissando la data d’inizio per mercoledì 11 ottobre.

Per assicurare la continuità dell’offerta vaccinale, è stata prevista l’acquisizione di 1 milione di dosi da parte delle aziende sanitarie regionali.

Il vaccino anti Covid-19 sarà fornito dal Ministero della Salute con consegne settimanali. Il siero antinfluenzale potrà essere somministrato assieme a quello anti Coronavirus, diminuendo così il disagio per i soggetti fragili e le loro famiglie e aumentando allo stesso tempo la protezione di tutti le persone più a rischio.

Si parte con i pazienti ricoverati, i soggetti che sono in carico ai centri specialistici delle Reti di Patologia della Puglia, e dagli operatori sanitari.

Da venerdì 13 ottobre la campagna sarà estesa progressivamente a tutta la popolazione fragile e a quella appartenente alle categorie a rischio.

L’offerta dei vaccini contro l’influenza stagionale e contro il Coronavirus per la popolazione adulta sarà assicurata dai Medici di Medicina Generale seguendo un criterio di protezione delle persone più fragili, degli ospiti delle RSA, di coloro che soffrono di malattie croniche e degli over 60.

Per i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni e per bambini e adolescenti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata prioritariamente. Per bimbi e adolescenti fragili, il Ministero della Salute raccomanda anche la vaccinazione anti Covid con il nuovo vaccino aggiornato. La campagna è rivolta anche a donne in gravidanza, categorie professionali a rischio, oltre che ai familiari e a chi assiste le persone fragili.