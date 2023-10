Il drammatico incidente ripreso in pochi secondi durante una diretta social dal telefonino della vittima: l’auto che spunta sulla strada, lo scooter che perde il controllo e poi la diretta che si interrompe. Sta facendo il giro della rete il video realizzato proprio dal 17enne Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari, morto sul colpo nell’incidente avvenuto domenica sera a Conversano, in via Bari. In quel momento il giovane si trovava su uno scooter 125 con alla guida un amico di 16 anni, in queste ore ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli con una frattura al femore. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, ma secondo quanto ricostruito non ci sarebbero dubbi: lo scooter procedeva ad alta velocità e si è scontrato con un’auto, una Golf, che proveniva da via Cozze, per poi andare a sbattere con violenza contro un’altra vettura, una BMW che proveniva dal senso opposto. Istanti ripresi anche da una telecamera di sorveglianza presente proprio nei pressi di quell’incrocio. Per il giovane Anthony non c’è stato nulla da fare, i sanitari al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 16enne è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida della Golf c’era una ragazza, sulla BMW un ragazzo. Entrambi sarebbero risultati positivi ai test tossicologici ma non in stato di alterazione. La Golf in via Cozze aveva uno stop da rispettare. Ora saranno i carabinieri a stabilire le eventuali responsabilità.