Domenica drammatica a Conversano dove in serata un giovane di 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale in via Bari, in pieno centro città, poco prima della mezzanotte. Si chiamava Anthony Innamorato, ragazzo di Mola di Bari. Era a bordo di una modo guidata da un amico quando per cause tutte da chiarire è avvenuto lo scontro con un’auto, una Volkswagen Golf proveniente da via Cozze. La moto è stata scaraventata verso un’altra vettura, una Bmw proveniente dalla direzione opposta. Il conducente della moto, che ha perso il controllo del mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giacomo di Monopoli con una frattura al femore. Illese le persone a bordo delle due auto coinvolte. Per Anthony Innamorato, invece, non c’è stato nulla da fare. Il 17enne è morto sul colpo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull’incidente indagano i carabinieri. «In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza», ha scritto in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. «Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia», ha aggiunto Colonna annunciando la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.