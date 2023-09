Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Puglia nello scorso weekend arriva la risposta dalla Ragione Puglia. Il consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito ai danni provocati, con grandine e raffiche di vento che hanno messo messo in ginocchio il settore agricolo del Nord Barese e del Foggiano. Concretamente il consiglio ha impegnato la giunta regionale ad attivarsi per il riconoscimento dello stato di calamità da parte del ministero delle Politiche agricole, chiedendo allo stesso ministero e all’assessorato competente l’attivazione di un fondo straordinario, constatati gli effetti devastanti causati all’orticoltura, all’olivicoltura, alla viticoltura e al florovivaismo. Il primo firmatario della mozione è consigliere regionale Saverio Tammacco. «Gli agricoltori – ha spiegato – non saranno lasciati soli. Sono andato a visitare lo stato dei raccolti colpiti nei territori di Ruvo, Terlizzi, Giovinazzo, Bitonto e Molfetta, completamente distrutti. Ma la vicinanza non risarcisce i sacrifici e il lavoro di un anno intero. Per questo – ha concluso Tammacco – sono soddisfatto che con la mozione da me presentata e approvata all’unanimità, si è riusciti a dare una risposta concreta ed immediata alle speranze di centinaia di agricoltori che attendono un giusto risarcimento alla perdita dei raccolti».