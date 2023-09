I disagi sulla tratta Nordbarese di Ferrotramviaria proseguono, intensificandosi con l’inizio di scuole, università e con il cambio di orario. Le segnalazioni fioccano sui social e lungo tutte le tappe della linea, da Andria a Bitonto, passando per Corato, Ruvo e Terlizzi. E proprio nella città dei fiori, pochi giorni fa, il sindaco Michelangelo De Chirico si è fatto portavoce dei disagi di studenti e lavoratori pendolari. Corse in ritardo, ma non solo. L’altro problema segnalato dagli utenti è la mancanza di treni in alcune fasce orarie.

Il primo cittadino ha comunque sottolineato che sia Ferrotramviaria, che la Regione Puglia (in particolare l’assessorato ai Trasporti), hanno accolto le istanze. Un dialogo aperto e continuo, anche se le soluzioni ancora oggi appaiono lontane e non semplici.

A Terlizzi si registra inoltre un altro problema, questa volta legato agli autobus della Stp. I bus non passano più dalla stazione e gli studenti degli istituti “Ferraris” e Alberghiero di Molfetta sono costretti a raggiungere un’unica fermata ubicata alla periferia di Terlizzi, in via Molfetta, percorrendo quasi tutto il paese. La distanza dalla stazione è di circa un chilometro e mezzo. Anche qui De Chirico ha chiesto un intervento.