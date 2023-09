Correre e camminare in pigiama, all’interno di Parco Due Giugno a Bari, con un unico obiettivo: sostenere i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. La corsa solidale, chiamata Pigiama Run e promossa dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, è una manifestazione non competitiva di 5km e l’iscrizione prevista di 15 euro è stata devoluta alle famiglie dei bambini che affrontano le difficili cure contro i tumori. Animazione, musica e sport non potevano mancare a fare prima dello start.

