La sua auto era rimasta senza benzina, fermandosi su un tratto particolarmente buio della strada statale 96, nel territorio di Modugno. Sulla carreggiata opposta c’era un distributore di carburanti. Da qui, la decisione di scavalcare a piedi lo spartitraffico per raggiungerlo. Ma proprio in quel momento sopraggiungeva un’auto che l’ha travolto tragicamente. E’ morto così un uomo di 52 anni, nella serata di mercoledì 6 settembre. L’auto che ha investito l’uomo era guidata da una giovane di Altamura. Il 52enne ha impattato con violenza il parabrezza del veicolo, ed è stato sbalzato per alcuni metri sull’asfalto. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dell’equipe sanitaria del 118 giunta sul posto. L’uomo aveva riportato numerosi traumi e fratture. Sotto shock la giovane altamurana che dopo l’impatto con la vittima si è fermata immediatamente bloccando la circolazione degli altri mezzi che sopraggiungevano, e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Secondo quanto appreso, la giovane si sarebbe ritrovata improvvisamente l’uomo sulla carreggiata, non potendo evitare in alcun modo l’impatto mortale.

Il dramma si è consumato nei pressi dello stesso punto della strada statale 96, in direzione Altamura, dove a dicembre 2022 avvenne l’incidente che tolse la vita ad un 21enne e due ragazze di 19 e 25 anni. I tre giovani viaggiavano a bordo di un’auto scontratasi con un pullman.

Una nuova pagina di cronaca nera per un’arteria molto frequentata tra Bari e Altamura.