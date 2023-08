Tra le vigne e le strade della doc Primitivo di Manduria, in Puglia, a bordo di 27 auto d’epoca, le Porsche 911 raffreddate ad aria, per un totale di 27 equipaggi di cui 10 provenienti dalla Germania.

Si chiama Destinazione Primitivo – Porsche Luftgekuhlt Tribute, la tre giorni itinerante dedicata alla promozione dell’enoturismo e agli appassionati degli storici veicoli a quattro ruote degli anni 70 e 80. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento che si rinnova ogni due anni e che si svolgerà l’1, il 2 e il 3 settembre ed è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Porsche Luftgekuhlt Gruppe – Italia. Tre giornate itineranti, quindi, in alcuni dei luoghi più suggestivi della terra del Primitivo, tra storia, cultura ed enogastronomia: dalla Riserva Naturale Orientata, al Museo della Civiltà Messapica, passando per la storica Cantina Produttori di Manduria e, ancora, tra i trulli della Valle d’tria fino alla suggestiva città di Martina Franca (Ta), con una visita guidata al Palazzo Ducale. Gli equipaggi, in particolare la delegazione tedesca, avranno l’occasione di degustare olii e vini di qualità made in Puglia. In occasione della presentazione alla stampa, inoltre, una delegazione di driver ha messo in mostra, proprio nel piazzale antistante il Palazzo regionale, alcuni dei veicoli partecipanti al raduno.