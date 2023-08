Tutti con gli occhi puntati all’insù, questo pomeriggio, tra le province di Bari e Bat, in occasione dello storico ritorno in Puglia delle Frecce Tricolori. Una iniziativa che sta coinvolgendo tutte le regioni nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha prima fatto tappa a Bari, portando il suo saluto alla città intorno alle ore 15. Il rombo dei jet della pattuglia aerea ha anticipato la tradizionale e caratteristica scia verde bianca e rossa, che ha colorato il cielo del capoluogo, regalando uno spettacolo da cartolina.

Le Frecce in formazione si sono spostate nel territorio della Bat, sorvolando anche il cielo di Bisceglie. Un rapido passaggio che tuttavia non è passato certo inosservato, neanche tra le decine di vacanzieri che nel pomeriggio affollavano le spiagge della città del Dolmen. Un evento storico reso possibile dopo il consenso del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale Luca Goretti, e anche grazie alla collaborazione di un biscegliese illustre come il Generale Pasquale Preziosa.

Il passaggio delle Frecce Tricolori che era stato annunciato ieri, attraverso i social, dal sindaco Angelantonio Angarano, contento per questo particolare omaggio fatto alla città di Bisceglie.