Il Policlinico di Bari è il centro numero uno in Italia per trapianti di cuore nel 2023. Un grande primato per la struttura sanitaria del capoluogo, che si afferma come centro di eccellenza italiano ed europeo per l’attività trapiantologica. Sono 35 in totale le operazioni effettuate dall’inizio dell’anno, migliorando anche il dato del 2022.

L’ultimo trapianto è stato eseguito con un organo proveniente da Roma. Grazie al Centro Nazionale Trapianti, che avvia una procedura di ricerca rapida in altre macroaree, quando non ci sono riceventi compatibili nella stessa regione, l’ospedale barese ha risposto positivamente.

Una volta ottenuto il via libera, il cardiochirurgo del Policlinico si è recato nella Capitale per prelevare il cuore, tornando poi a Bari per effettuare l’operazione e salvare la vita ad un paziente in lista d’attesa in Puglia.

Ma l’elenco delle trasferte di quest’anno è molto più lungo. Il cuore è stato prelevato infatti in diverse città italiane e persino dalla Grecia, attraverso una rete europea. Migliaia i chilometri percorsi dall’equipe medica del Policlinico per recuperare gli organi in eccedenza, colmando così il divario di donatori con le aree del nord Italia.

Grande soddisfazione per il primato raggiunto è stata espressa dal direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria barese, Giovanni Migliore, che ha sottolineato come il Policlinico di Bari sia diventato ormai il punto di riferimento non solo per la Puglia ma anche per le altre regioni italiane. Sono infatti quattro i pazienti non pugliesi che quest’anno hanno eseguito un trapianto cardiaco d’urgenza presso il Policlinico, mentre erano stati sei nel 2022.